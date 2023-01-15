Арутюнян возвращает Баласаняна, чтобы возобновить переговоры с Баку
Главарь сепаратистов Карабаха Араик Арутюнян принял решение вернуть в «политическое поле» Виталия Баласаняна, пишут армянские СМИ.
Как говорится в публикации, Арутюняну удалось убедить Баласаняна вернуться, и в ближайшие дни он будет назначен «советником по военным вопросам» и ему поручат возобновить переговоры с азербайджанской стороной, чем и занимался Баласанян будучи «секретарем Совбеза».
По сведениям издания, Баласанян был «уволен» по настоянию «госминистра» Рубена Варданяна. Последний обвинил Баласаняна в том, что тот «не может отстаивать интересы Карабаха и на переговорах выполняет требования Азербайджана».
По мнению издания, Арутюнян демонстрирует, что готов к переговорам с Азербайджаном. Кроме того, он показывает, что решения в Карабахе принимает он, а не Рубен Варданян.