Азербайджан ответил Комитету министров Совета Европы из-за Лачина

«Непонятно такое отношение к мирным протестам на Лачинской дороге, требованиям предотвратить незаконную эксплуатацию месторождений полезных ископаемых Азербайджана, их незаконную транспортировку в Армению и злоупотребление Лачинской дорогой, предназначенной только для гуманитарных целей. Протесты против незаконной экономической и военной деятельности на территории Азербайджана являются правом граждан Азербайджана и должны восприниматься с уважением. Подобные заявления не только не способствуют миру и спокойствию в регионе, но и приводят к росту напряженности», - отметили в МИД.

19 января глава Комитета министров СЕ выразила обеспокоенность ситуацией в Карабах е. По ее словам, там сложилась «опасная» гуманитарная ситуация вследствие «блокады» Лачинской дороги.

В Министерстве иностранных дел Азербайджана прокомментировали заявление министра иностранных дел Исландии, председателя Комитета министров Совета Европы Тоурдис Кольбрун Рейкфьорд Гильфадоуттир, связанное с ситуацией вокруг Лачинской дороги.

В ведомстве призывали главу Комитета министров СЕ быть беспристрастной, воздерживаться от действий и заявлений, которые могут подорвать мир и стабильность в регионе.

«Вызывает недоумение, почему председатель Комитета министров СЕ не выразила до сегодняшнего дня отношение к плачевному гуманитарному положению сотен тысяч азербайджанцев, вынужденных покинуть свои дома, к военным преступлениям Армении, открыто нарушавшей международное гуманитарное право, продолжающейся со стороны Армении минной угрозе, в результате которой на минах подорвались 282 гражданина Азербайджана, установке мин армянского производства на наших территориях путем злоупотребления Лачинской дорогой, а также к другой незаконной деятельности Армении. Это очередное проявление двойных стандартов и избирательного подхода», - подчеркнули в МИД.