«Нефтчи» заключил контракт с французским футболистом
Бакинский футбольный клуб «Нефтчи» объявил о трансфере французского полузащитника Килана Лебона. С ним подписан контракт по системе 1,5+1. Лебон будет играть под 22-м номером.
25-летний полузащитник атакующего плана ранее, помимо ряда французских клубов, успел поиграть во второй команде нидерландского «Утрехта», в болгарском «Берое» и казахстанской «Астане».
Ранее, напомним, «Нефтчи» привлек в свои ряды футболиста сборной Азербайджана Ходжата Хагверди, выступавшего в тебризском «Тракторе».
Сегодня «Нефтчи» проведет заключительный контрольный матч на сборах в Анталье. Соперником будет знаменитый сербский клуб «Црвена Звезда».
Ранее «нефтяники» сыграли в Турции с венгерским «Вашашем» (1:1) и польским «Медзем» (1:2).