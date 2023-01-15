Леонид Швец, автор haqqin.az 17:58

Как уже сообщалось ранее, накануне в киевском пригороде Бровары в условиях тумана и низкой видимости разбился вертолет, на борту которого находились министр внутренних дел Денис Монастырский, его заместитель Евгений Енин и государственный секретарь МВД Юрий Лубкович. Вместе с ними погибли трое сотрудников министерства, летевшие с руководством в командировку на восток страны, во фронтовые регионы, а также все трое членов экипажа. При падении вертолета пострадало здание детского сада, куда как раз родители приводили в это время детей. На земле погибло трое взрослых и один ребенок, двадцать пять человек получили ожоги и травмы, среди них одиннадцать детей.

Эта страшная трагедия последовала четыре дня спустя после того, как в Днепре в результате удара российской ракеты был разрушен многоэтажный дом, в результате чего погибло минимум 45 человек, включая шестерых несовершеннолетних. О причинах катастрофы в Броварах говорить пока рано, и результаты расследования не обещают в скором времени. Очевидно, что среди ключевых версий значатся возможная ошибка пилота, техническая неисправность вертолета и диверсия. В условиях войны последний вариант совсем не исключен. Президент Зеленский прямо заявил: «Я считаю, основываясь на опыте войны, который сейчас есть у меня и у нашего общества, что это не несчастный случай, это война… Нет больше несчастных случаев, это все война». Безусловно, это не означает, что глава Украины видит в броварской трагедии непременно непосредственное воздействие врага. Действия всех украинцев, и тем более руководителей такого силового ведомства как МВД, продиктованы непрерывной работой по противостоянию врагу.

Помимо страшного аспекта, связанного с гибелью и травмированием мирных людей и маленьких детей, у понесенных в результате трагедии потерь есть серьезный политический аспект. Впервые за долгие годы в руководстве такого непростого и важного ведомства, как Министерство внутренних дел, оказались достойные люди: современные, эффективные и не заподозренные в коррупционных играх и политических интригах. Монастырскому и Енину было по 43 года. Заменить их будет очень непросто. До назначения новой кандидатуры главы МВД министерство будет возглавлять начальник Национальной полиции Игорь Клименко. В связи с катастрофой всплыло имя предшественника Дениса Монастырского на посту главы МВД. Арсен Аваков занимал этот пост рекордные семь лет. Именно при нем и с его подачи в 2018 году была осуществлена сделка по покупке французских вертолетов ЕС225 (Eurocopter EC225 Super Puma), один из которых и упал в Броварах. Эти машины долгое время не допускались к эксплуатации в Европе из-за ряда конструктивных недостатков, которые приводили к авариям, и контракт с МВД Украины был выгодным для продавца. Авакова же критиковали за такое приобретение за немалые бюджетные средства.