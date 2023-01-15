Вслед за Арестовичем в Украине ожидается еще одна громкая отставка

Вслед за Алексеем Арестовичем из Офиса президента Украины, возможно, будет уволен первый заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко. Об этом сообщили украинские СМИ со ссылкой на информацию сразу нескольких источников.

Отмечается, что вместе с ним могут покинуть свой пост сразу несколько глав областей, которые связаны с Тимошенко.

Причина пока неизвестна, однако это может произойти в самое ближайшее время.