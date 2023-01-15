Кадыров наехал на российского генерала

Кадыров заявил, что у Соболева «очень много свободного времени», раз он «от нечего делать перечитывает устав».

Глава Чечни Рамзан Кадыров раскритиковал члена комитета Госдумы по обороне генерала Виктора Соболева из-за его слов о запрете ношения бороды для российских военных, участвующих в военных действиях в Украине. Его слова приводят российские СМИ.

«Вот не было проблем в рядах наших бойцов, защищающих Родину от неонацистов, и бац! Появилась! Борода. Я представляю, как удивились наши бойцы с передовой, мобилизованные, добровольцы - что бородачи, что бритые. Они-то и не подозревали, что в их рядах затаился опасный враг - растительность на лице!», - возмущается Кадыров.

Он иронично указал, что в каждом окопе есть кран с горячей водой, бритва и пена, а «нацисты подождут в сторонке», пока солдаты, бросив автоматы, побегут бриться.

Кадыров также заявил, что генералам нужно «генерировать удачные и выполнимые в деле идеи». По его мнению, слова Соболева - «явная провокация» с целью погасить боевой дух у бойцов, находящихся «на священной войне ради Всевышнего, и которые только ради Всевышнего носят бороду, как это делал наш любимый Пророк».

«И хватит уже придираться к бойцам по любому поводу. Хотите проверить соблюдение устава? Пожалуйста! Вперед на передовую! Как это уже делают с десяток депутатов Госдумы, которые принимают активное участие в боевых действиях и получают звезды Героев», — написал Кадыров.