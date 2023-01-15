Азербайджан поддерживает отличные отношения со своими соседями с запада - с Грузией и Турцией, с востока - с Центральной Азией, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на панельном заседании на тему «Евразийский Срединный коридор: от пути до магистрали» в рамках Всемирного экономического форума в Давосе.

Глава государства отметил, что «в качестве естественного географического моста за последние годы мы вложили крупные инвестиции в транспортную инфраструктуру. Фактически все необходимые инфраструктурные объекты в Азербайджане готовы принимать больше грузов».

Президент, выступая, также отметил, что пропускная способность Бакинского морского порта, которая составляет 15 миллионов тонн, будет расширена до 25 миллионов тонн.

Указав, что на это уже выделен бюджет, глава государства добавил: «Мы ожидаем роста потока грузов по определенным причинам - из-за сложности транспортировки по традиционным маршрутам».