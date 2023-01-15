Первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев и другие должностные лица министерства посетили несколько воинских частей в Кельбаджарском и Лачинском районах Азербайджана, проверили боеготовность подразделений. Об этом сообщается на сайте азербайджанского оборонного ведомства.

Начальник Генерального штаба заслушал доклады об оперативной обстановке и организации боевого дежурства, дал соответствующие поручения по своевременному пресечению возможных провокаций.

Генерал-полковник Керим Велиев дал указания о повышении интенсивности учений и занятий, совершенствовании навыков управления подразделениями в целях поддержания высокого уровня боеспособности.