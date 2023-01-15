Влиятельные конгрессмены обратились к Байдену из-за Украины

Председатели комитетов по делам вооруженных сил и иностранным делам Палаты представителей Конгресса США республиканцы Майк Роджерс и Майкл Маккол призвали администрацию президента Байдена и союзников США незамедлительно отправить Украине критически важные вооружения, необходимые для победы над Россией, пишет BBC.

Призыв прозвучал на фоне нарастающей критики в адрес стран Запада и, в первую очередь, США и Германии, из-за недостаточных объемов оказываемой Украине военной помощи, не позволяющих ей осуществить перелом в отражении российской агрессии, в особенности из-за нежелания предоставлять Киеву категории вооружений, способных изменить ситуацию на поле боя.

По словам конгрессменов, нынешние колебания администрации Байдена и европейских союзников Америки напоминают им политику 2021 года, когда США не спешили передавать Украине оружие или вводить санкции в отношении "Северного потока-2", что, тем не менее, не смогло сдержать российскую агрессию. Теперь же, по словам Роджерса и Маккола, нерешительность ведет к затягиванию конфликта и будет дорого стоить Украине.

Поэтому они призывают Байдена и Шольца последовать примеру руководителей Великобритании и ряда стран Восточной Европы, которые отправляю в Украину свою бронетехнику, и немедленно одобрить поставки Киеву танков "Леопард-2", комплексов ATACMS и других высокоточных боеприпасов большой дальности действия.