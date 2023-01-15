Израиль призвал США усилить давление на Иран

Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн провел переговоры с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном, который находится в Израиле с официальным визитом.

Глава израильского внешнеполитического ведомства призвал Соединенные Штаты усилить давление на Иран.

"Очень важная встреча с советником по национальной безопасности США Джейком Салливаном. Я подчеркнул необходимость увеличения давления США на Иран, что позволило бы добиться новых прорывов в регионе, включая расширение сотрудничества на основе Авраамовых соглашений (соглашения о нормализации отношений между Израилем и рядом арабских стран)", - сказал Коэн, передают российские СМИ.