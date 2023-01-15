Алиев анонсирует открытие свободной зоны в Баку

В ближайшем будущем в Баку состоится открытие свободной зоны рядом с морским портом. Надеемся, что эта свободная зона станет местом производства и местом, куда компании будут направлять свои инвестиции, заявил, в частности, президент Азербайджана Ильхам Алиев на панельном заседании на тему «Евразийский Срединный коридор: от пути до магистрали» в рамках Всемирного экономического форума в Давосе.

Глава государства также отметил, что улучшение бизнес-климата является одним из главных факторов успеха: «Все страны мира, даже самые развитые, нуждаются в дополнительных инвестициях. Одного бизнес-климата недостаточно. Отношения между странами – это действительно уникальная ситуация; самая дружественная среда во всем мире - это отношения между Азербайджаном и Грузией, Азербайджаном и Турцией, Грузией и Турцией, и трехсторонние отношения».

Президент указал, что «превращение в транзитную страну в плане нынешних реалий представляет важность, но для нас более важным является создание рабочих мест и местного производства. Поэтому мы очень много работаем над диверсификацией нашей экономики».

«Считаем, что перевозки не только позволят нам диверсифицировать экспорт, так как мы будем экспортировать услуги, но в то же самое время наше расположение на Срединном коридоре и маршруте «Север-Юг» создает дополнительные возможности для бизнеса в Азербайджане», - указал глава государства.