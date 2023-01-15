Дмитрий Рой, автор haqqin.az 19:53

Американская администрация направила Конгрессу США запрос на продажу Турции истребителей-бомбардировщиков F-16. А бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон предлагает исключить Турцию из НАТО, если на предстоящих 14 мая нынешнего года президентских выборах победит Реджеп Эрдоган. Эпопея с поставкой F-16 Анкаре вступила в финальную фазу. Причем, в более масштабном объеме, чем ожидалось поначалу. В запросе Белого дома в Конгресс речь идет не только о 40 новых и модернизированных F-16, не только о 79 комплектах для глубокой модернизации истребителей, состоящих на вооружении турецких ВВС, но и о более чем 900 ракетах класса «воздух-воздух» и 800 высокоточных бомбах. Всего на сумму более 20 миллиардов долларов.

Эрдогану удалось найти ключик, чтобы вскрыть неприступность американской администрации в вопросе поставок этих вооружений в Турцию. Вступление Швеции и Финляндии в НАТО, в котором так заинтересованы в Вашингтоне, стало теми струнами, на которых турецкий лидер сейчас искусно исполняет свою партию. Что примечательно, хотя и вполне типично для фирменного политического почерка Эрдогана, добившись от Байдена продвижения сделки по F-16, турецкий лидер не успокоился и не оставил торга. Он продолжает аккуратно поддавливать Стокгольм и Хельсинки, требуя, чтобы те выполнили свои обязательства в отношении Рабочей партии Курдистана как можно более полно. Да и американцам не спешит выразить глубокую признательность и почтение, то и дело указывая им, что F-16 – это конечно хорошо, но Вашингтону предстоит еще многое сделать, чтобы вернуть доверие Анкары.

Что, в общем-то, вполне логично. Поскольку заявка администрации в Конгрессе может быть попросту отложена. Кроме того, конгрессмены в любой момент до ее исполнения могут принять закон о блокировке сделки или изменении ее условий. Так что, финальная фаза не означает фазу победную, и в Анкаре это не только прекрасно понимают, но и заранее готовятся к ответным шагам. «Когда речь идет о двусторонних отношениях США и Турции, мы всегда говорили, что Турция является важным партнером и важным союзником. И мы продолжим работать с лидерами Турции по вопросу о том, как можем укрепить эти отношения, гарантировать, что учитываются оборонные потребности обеих сторон», - заявил на днях пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер. Это, конечно, замечательные и приятные для Турции слова – но пока лишь слова, которые не воплотились в конкретику. А между тем о реальных чувствах к Анкаре части американского истеблишмента на днях высказался бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. Удивительную вещь, конечно, сказал. О том, что если Эрдоган на выборах в Турции победит, то членство этой самой Турции в НАТО может быть «отозвано».