Рано списывает Болтон Эрдогана горячая тема
Американская администрация направила Конгрессу США запрос на продажу Турции истребителей-бомбардировщиков F-16. А бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон предлагает исключить Турцию из НАТО, если на предстоящих 14 мая нынешнего года президентских выборах победит Реджеп Эрдоган.
Эпопея с поставкой F-16 Анкаре вступила в финальную фазу. Причем, в более масштабном объеме, чем ожидалось поначалу. В запросе Белого дома в Конгресс речь идет не только о 40 новых и модернизированных F-16, не только о 79 комплектах для глубокой модернизации истребителей, состоящих на вооружении турецких ВВС, но и о более чем 900 ракетах класса «воздух-воздух» и 800 высокоточных бомбах. Всего на сумму более 20 миллиардов долларов.
Эрдогану удалось найти ключик, чтобы вскрыть неприступность американской администрации в вопросе поставок этих вооружений в Турцию. Вступление Швеции и Финляндии в НАТО, в котором так заинтересованы в Вашингтоне, стало теми струнами, на которых турецкий лидер сейчас искусно исполняет свою партию.
Что примечательно, хотя и вполне типично для фирменного политического почерка Эрдогана, добившись от Байдена продвижения сделки по F-16, турецкий лидер не успокоился и не оставил торга. Он продолжает аккуратно поддавливать Стокгольм и Хельсинки, требуя, чтобы те выполнили свои обязательства в отношении Рабочей партии Курдистана как можно более полно.
Да и американцам не спешит выразить глубокую признательность и почтение, то и дело указывая им, что F-16 – это конечно хорошо, но Вашингтону предстоит еще многое сделать, чтобы вернуть доверие Анкары.
Что, в общем-то, вполне логично. Поскольку заявка администрации в Конгрессе может быть попросту отложена. Кроме того, конгрессмены в любой момент до ее исполнения могут принять закон о блокировке сделки или изменении ее условий. Так что, финальная фаза не означает фазу победную, и в Анкаре это не только прекрасно понимают, но и заранее готовятся к ответным шагам.
«Когда речь идет о двусторонних отношениях США и Турции, мы всегда говорили, что Турция является важным партнером и важным союзником. И мы продолжим работать с лидерами Турции по вопросу о том, как можем укрепить эти отношения, гарантировать, что учитываются оборонные потребности обеих сторон», - заявил на днях пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.
Это, конечно, замечательные и приятные для Турции слова – но пока лишь слова, которые не воплотились в конкретику. А между тем о реальных чувствах к Анкаре части американского истеблишмента на днях высказался бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. Удивительную вещь, конечно, сказал. О том, что если Эрдоган на выборах в Турции победит, то членство этой самой Турции в НАТО может быть «отозвано».
Чем немало возбудил журналистов, комментаторов и прочих инвалидов умственного труда, которые тут же начали рассуждать в духе «пикейных жилетов»: «Болтон - это голова и ему палец в рот не клади». Оставив в стороне пальцы комментаторов и рот Болтона, необходимо сказать одно – большей глупости, чем произнес экс-советник президента США по национальной безопасности, и придумать сложно.
Во-первых, Болтон не просто «сбитый летчик». Он, если продолжать эту авиационно-политическую терминологию, «летчик, который никогда больше не сядет за штурвал». То есть аутсайдер в вашингтонских кабинетах власти.
Во-вторых, своим заявлением он продемонстрировал полное непонимание турецкого менталитета. Турки - народ не только эмоциональный, но и упрямый. Угроз в свой адрес они не терпят ни от кого и меньше всего от американцев, в прямой заинтересованности которых в свержении Эрдогана уверена вся страна. И если в Вашингтоне угрожают – то именно за Эрдогана все колеблющиеся турецкие избиратели и проголосуют.
И, наконец, в-третьих. Турция твердо знает, что ее членство в НАТО гораздо нужнее НАТО, чем самой Турции. А потому к различным угрозам относится достаточно снисходительно, понимая свою безальтернативность для Североатлантического альянса. Так что, Болтон грозит – ветер носит…