Украина «приятно удивляет» Лукашенко
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Украина его «приятно удивляет», поскольку «не идет на провокации» против Беларуси.
На встрече в Минске с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым белорусский лидер сказал, что «сегодня безопасность для нас не только еще важнее. Вы знаете, замыслы наших западных соседей, не только Украины. Они пытаются и Украину использовать против Беларуси. Но что меня поражает и приятно удивляет — Украина пока держится, она на провокации против Беларуси не идет, хотя ее активно подталкивают наши западные соседи».