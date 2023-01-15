Зеленский рассказал, чего ждет от десятого пакета санкций

Десятый пакет санкций Евросоюза против России должен ограничить возможности России производить ракеты, повлиять на ее ядерную отрасль и энергетику. Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с председателем Евросовета Шарлем Мишелем в Киеве в четверг, 19 января. Его заявления приводят украинские СМИ.

"Санкции против России существенно уменьшают потенциал государства-террориста и должны остаться одним из ключевых защитных инструментов Европы и мира. И поэтому применение новых санкций, которых мы так ожидаем, очень важно, чтобы санкции были мощные, предметные. И сила этих санкций должна быть такой, которая способна останавливать агрессию, и чтобы Россия, самое главное, не могла адаптироваться к тем или иным санкциям", – говорит Зеленский.

По его словам, "пришло время для санкций против российской ядерной отрасли, против всех ее отраслей, организаций, против всех субъектов, работающих на российскую ракетную программу, а также для новых шагов в энергетике, включая эмбарго на российские энергоносители".

В свою очередь Шарль Мишель подтвердил, что ЕС начал консультации по десятому пакету санкций и хочет привлечь как можно больше стран к тому, чтобы изолировать Россию еще больше.