Пригожин об украинской армии: «Нам есть чему у них поучиться»

Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин утверждает, что его наемники захватили село Клещеевка под Бахмутом Донецкой области Украины. Украинская сторона не подтверждает сдачу Клещеевки, Минобороны России в своей сводке в четверг этот населенный пункт не упомянуло.

О взятии Клещеевки Пригожин говорит в аудиосоообщении, которое расшифровала его пресс-служба. Он подчеркивает, что село взято под контроль «исключительно подразделениями ЧВК «Вагнер».

«Можно смело заявлять, что населенный пункт Клещеевка, который является одним из важных пригородов Бахмута, полностью взят под контроль подразделениями ЧВК «Вагнер». Исключительно подразделениями ЧВК «Вагнер», – заявил Пригожин, отметив, что село захватили, но вокруг него «идут ожесточенные бои». По его словам, ВСУ «цепляются за каждый метр земли».

«Вопреки разным мнениям о том, что ВСУ бегут от Артемовска (Бахмута), это не так. ВСУ работают четко, слаженно. Нам есть чему у них поучиться», – добавил Пригожин.

В то же время, по словам Пригожина, «в любом случае подразделения ЧВК «Вагнер» метр за метром идут вперед. Населенный пункт Артемовск будет взят».