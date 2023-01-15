Болдуину предъявили обвинение в убийстве уроженки Украины

Уроженка Украины Галина Хатчинс была убита в октябре 2021 года. Болдуин случайно выстрелил ей в грудь из реквизитного пистолета, в котором оказался боевой патрон. Рикошетом в плечо был также ранен режиссер фильма Джоэл Соуза, он выжил.

Актеру Алеку Болдуину предъявили обвинение в непредумышленном убийстве кинооператора Галины Хатчинс, которую он случайно застрелил во время съемок фильма "Раст", передает BBC.

Актер репетировал сцену, выхватывая кольт 45-го калибра и направляя его в сторону камеры. Он был уверен, что револьвер заряжен холостыми патронами, так как ассистент режиссера, передавший ему оружие, выкрикнул фразу cold gun ("холодный пистолет"), что означает безопасность оружия.

Ханне Гутьеррес Рид, ответственной за реквизитное оружие, также будет предъявлено обвинение в непредумышленном убийстве.

В четверг окружной прокурор Санта-Фе Мэри Кармак-Олтвис объявила, что к концу месяца против пары будут выдвинуты обвинения, поскольку после тщательного изучения улик она пришла к выводу, что их достаточно для предъявления обвинений. "Никто не может быть выше закона, каждый заслуживает правосудия", - добавила окружной прокурор.