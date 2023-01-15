Алиев: У Азербайджана крупнейший торговый флот на Каспии

«Железнодорожные пути, которые мы построили относительно недавно и которые будем расширять от Азербайджана, Грузии, Турции до Европы, получили вдохновение от нашей успешной реализации проектов нефте- и газопроводов... Думаю, на этой стороне коридора все улажено». Об этом, в частности, сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев на панельном заседании на тему «Евразийский Срединный коридор: от пути до магистрали» в рамках Всемирного экономического форума в Давосе.

«Теперь нам необходимо создать... руководящий комитет, правление всех вовлеченных стран – Средней Азии, Азербайджана, Грузии, Турции, европейских партнеров, включая всю транспортную инфраструктуру. Например, Азербайджан имеет крупнейший торговый флот на Каспии с 53 судами, морские порты в Туркменистане, Казахстане, Азербайджане, железнодорожное сообщение между странами Центральной Азии, – и, как вы знаете, они плохо связаны между собой», - подчеркнул президент.

Глава государства отметил и наличие новых проектов, «например, проект, инициированный Китаем, проект железной дороги Китай - Кыргызстан - Узбекистан, которая в конечном итоге выйдет на Каспий и далее в нашем направлении».

Президент подчеркнул, что также важно работать над перевозками и преимуществами не только маршрута Восток - Запад, но и Запад - Восток.

«Пока больше всего внимания уделяется тому, как доставить грузы из Китая, Средней Азии в Европу. Но нам нужно также подумать о перевозках грузов в обратном направлении. Для этого, конечно же, бизнес-климат в противоположном направлении также должен соответствовать нашим целям», - отметил президент.