Роналду и Месси забили три гола Возможно, их последняя встреча на поле; обновлено 22:37
В первые 15 минут второго тайма команды забили три гола.
Сначала Серхио Рамос на 54-й минуте вывел «ПСЖ» вперед. Спустя три минуты футболист хозяев Чан Хен Су сравнял счет, а на 60-й минуте Килиан Мбаппе сделал счет 4:3 в пользу французов.
На 61-й минуте Роналду и Месси были заменены.
* * * 22:02
На 5-й добавленной к первому тайму минуте Криштиану Роналду забил свой второй гол и сравнял счет.
А до этого Неймар не смог реализовать пенальти.
Команды ушли на перерыв при счете 2:2.
* * * 21:54
На 39-й минуте «ПСЖ» остался в меньшинстве. За фол последней надежды был удален Хуан Бернат.
А на 43-й минуте Маркиньос вывел вперед гостей. 2:1 – ведет парижский клуб.
* * * 21:48
На 34-й минуте Криштиану Роналду реализовал пенальти и сравнял счет – 1:1.
* * * 21:17
И уже на 3-й минуте Месси вывел «ПСЖ» вперед. 1:0 в пользу гостей.
* * * 21:13
На стадионе «Кинг Фахд» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) начался товарищеский матч между сборной Эр-Рияда и французским «ПСЖ».
Что примечательного в этой игре? В стартовых составах команд Криштиану Роналду и Лионель Месси.
Сборная Эр-Рияда – это объединенная команда звезд двух команд из этого города - «Аль-Насра» и «Аль-Хиляля». Как известно, Роналду не так давно стал игроком «Аль-Насра». Для Роналду это дебют на Ближнем Востоке.
Новоявленный чемпион мира Месси, выступающий за «ПСЖ», до этого 36 раз играл против Роналду. 16 раз побеждали команды Месси, 11 – команды Роналду. В остальных случаях была ничья. По голам Месси также впереди. Он забил в этих играх 22 гола, а Роналду – 21.
Последняя встреча аргентинца и португальца состоялась в рамках Лиги чемпионов 8 декабря 2020 года. «Ювентус» Роналду разгромил «Барсу» Месси со счетом 3:0.