Роналду и Месси забили три гола Возможно, их последняя встреча на поле; обновлено 22:37

Отдел спорта

В первые 15 минут второго тайма команды забили три гола.

Сначала Серхио Рамос на 54-й минуте вывел «ПСЖ» вперед. Спустя три минуты футболист хозяев Чан Хен Су сравнял счет, а на 60-й минуте Килиан Мбаппе сделал счет 4:3 в пользу французов.

На 61-й минуте Роналду и Месси были заменены.

*      *       * 22:02

На 5-й добавленной к первому тайму минуте Криштиану Роналду забил свой второй гол и сравнял счет.

А до этого Неймар не смог реализовать пенальти.

Команды ушли на перерыв при счете 2:2.

*      *       * 21:54

На 39-й минуте «ПСЖ» остался в меньшинстве. За фол последней надежды был удален Хуан Бернат.

А на 43-й минуте Маркиньос вывел вперед гостей. 2:1 – ведет парижский клуб.

*      *      * 21:48

На 34-й минуте Криштиану Роналду реализовал пенальти и сравнял счет – 1:1.

*      *       * 21:17

И уже на 3-й минуте Месси вывел «ПСЖ» вперед. 1:0 в пользу гостей.

*      *      * 21:13

На стадионе «Кинг Фахд» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) начался товарищеский матч между сборной Эр-Рияда и французским «ПСЖ».

Что примечательного в этой игре? В стартовых составах команд Криштиану Роналду и Лионель Месси.

Сборная Эр-Рияда – это объединенная команда звезд двух команд из этого города - «Аль-Насра» и «Аль-Хиляля». Как известно, Роналду не так давно стал игроком «Аль-Насра». Для Роналду это дебют на Ближнем Востоке.

Новоявленный чемпион мира Месси, выступающий за «ПСЖ», до этого 36 раз играл против Роналду. 16 раз побеждали команды Месси, 11 – команды Роналду. В остальных случаях была ничья. По голам Месси также впереди. Он забил в этих играх 22 гола, а Роналду – 21.

Последняя встреча аргентинца и португальца состоялась в рамках Лиги чемпионов 8 декабря 2020 года. «Ювентус» Роналду разгромил «Барсу» Месси со счетом 3:0.