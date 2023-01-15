В первые 15 минут второго тайма команды забили три гола.

Сначала Серхио Рамос на 54-й минуте вывел «ПСЖ» вперед. Спустя три минуты футболист хозяев Чан Хен Су сравнял счет, а на 60-й минуте Килиан Мбаппе сделал счет 4:3 в пользу французов.

На 61-й минуте Роналду и Месси были заменены.

* * * 22:02

На 5-й добавленной к первому тайму минуте Криштиану Роналду забил свой второй гол и сравнял счет.

А до этого Неймар не смог реализовать пенальти.

Команды ушли на перерыв при счете 2:2.