Францию охватили массовые протесты

Deutsche Welle передает, что в четверг, 19 января, были закрыты многие начальные школы, общественно-правовые телерадиокомпании отказались от обычной программы и транслируют музыку, ограничено движение железнодорожного и городского транспорта. В парижских аэропортах отменили многие рейсы.

Во Франции начались массовые протесты и забастовки против запланированной правительством пенсионной реформы и повышения возраста выхода на пенсию на два года.

Сотрудники энергетического концерна EDF слегка сократили производство электроэнергии. По данным СМИ, в забастовке участвуют от 70 до 100 процентов рабочих НПЗ концерна TotalEnergies. В первой половине дня прошли демонстрации в Ницце, Марселе, Тулузе и других городах. К общенациональной акции протеста призвали восемь крупнейших профсоюзов.

Проведя реформу пенсионной системы, президент страны Эммануэль Макрон реализует одно из своих главных предвыборных обещаний. Премьер-министр Франции Элизабет Борн 10 января изложила основные направления пенсионной реформы, в центре которой находится повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет. Минимальный срок взносов работника в пенсионный фонд планируется увеличить до 43 лет, а объем минимальной пенсии вырастет до 1200 евро в месяц. Целью преобразований является обеспечение сбалансированной пенсионной системы в 2030 году.

Профсоюзы считают планы правительства жесткими. Подобный шаг "нанесет мощный удар по всем работающим" французам, предупредили они. По оценке профсоюзов, особенно болезненными планируемые изменения окажутся для тех, кто рано начал трудовую деятельность и чья ожидаемая продолжительность жизни ниже, чем в среднем во Франции.

В 2019 году Макрон пытался упростить французскую пенсионную систему и повысить возраст выхода на пенсию. Это привело к самой продолжительной волне протестов со времен студенческих волнений 1968 года, затем проект был заморожен на фоне начавшейся пандемии коронавируса.