Европа объявила о новых масштабных поставках оружия Украине
На встрече в Эстонии в четверг, 19 января, министры обороны европейских стран приняли совместную декларацию о новых поставках вооружения Украине. Они собрались на военной базе Тапа в преддверии большой встречи союзников в формате "Рамштайн", которая намечена на 20 января, сообщает BBC.
По итогам встречи министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что королевство поставит Украине 600 ракет Brimstone, Дания заявила, что передаст 19 самоходных артиллерийских установок CAESAR, заказанных у Франции. Эстония направит в помощь Украине военную технику на 113 миллионов евро, которая включает десятки гаубиц FH-70 и D-30 и сотни противотанковых гранатометов М2 с боеприпасами. Латвия поставит десятки систем Stinger, два вертолета М-17, десятки пулеметов, беспилотники, а также подготовит 2 тысячи украинских солдат.
Кроме того, вне рамок этой декларации, немецкий концерн Rheinmetall, по сообщению издания Handelsblatt, готов передать Украине около ста танков "Леопард-1" и "Леопард-2" до конца года, если власти Германии дадут на это добро.
Эти заявления прозвучали накануне встречи контактной группы по Украине в формате "Рамштайн", в которую входят около 50 стран. Встреча запланирована на 20 января, ожидается, что участники примут поворотные решения о снабжении Украины военной техникой, в частности, предоставлении ей немецких танков "Леопард". О готовности передать эти танки заявили Польша и Финляндия, ждали только согласия Германии, однако Берлин пока не спешит давать разрешение.
Кремль, тем временем, снова предостерег Запад от предоставления оружия, которое может нанести удар по России. Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков сказал, что это может вывести конфликт на совершенно новый уровень.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что "сейчас поворотный момент войны, и нужно существенно увеличить помощь Украине. Если мы хотим добиться мирных переговоров завтра, то должны дать больше оружия сегодня".