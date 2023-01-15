Гарибашвили: Отношения Грузии с Азербайджаном проверены временем

Отношения между Грузией и Азербайджаном проверены временем. Тбилиси и Баку совместно реализовали очень важные исторические проекты, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, выступая на пленарной дискуссии в рамках Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе.

По словам премьер-министра, Азербайджан и Грузию соединяют железные и шоссейные дороги, железная дорога Баку - Тбилиси - Карс в этом отношении является стратегически важным транспортным проектом для двух стран. Глава грузинского правительства акцентировал внимание на том, что сейчас отношения между Грузией и Азербайджаном находятся на высоком уровне.

“Сейчас мы реализуем проект модернизации железной дороги, который позволит увеличить пропускную способность до 48 миллионов тонн грузов к 2024 году. Проект, реализуемый совместно с Азербайджаном - это расширение железной дороги Баку - Тбилиси - Карс, которое сейчас находится в стадии реализации. Совсем недавно Азербайджан предоставил дополнительное финансирование на этот проект. Мы ожидаем, что он также будет готов к 2024 году. Это обеспечит увеличение грузопотока до 5 миллионов тонн”, - приводят СМИ слова Гарибашвили.