Фархад Мамедов, автор haqqin.az 21:59

Когда главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный заявил в декабре прошлого года в интервью журналу The Economist, что для оттеснения российских войск к линии соприкосновения 23 февраля 2022 года ВСУ необходимы не менее 300 танков, стало понятно, что украинский арсенал боевых машин явно недостаточен для организации масштабного контрнаступления. «Я знаю, что могу победить этого врага, - заявил тогда Залужный. - Но мне нужны ресурсы. А именно 300 танков, 600-700 БМП, 500 гаубиц. Тогда, думаю, вполне реально выйти на рубеж 23 февраля».

Украинские заводы бездействуют Слова украинского главнокомандующего не должны удивлять - в войне, которая продолжается почти год, огромные потери, в том числе, в бронетехнике, несет не только российская армия. В данный момент, украинские военные заводы бездействуют, восстанавливать подбитую в боях технику, практически, негде, ситуацию спасают трофейные танки, боевые машины пехоты, а также советские танки Т-72 и Т-55, переданные Украине странами Восточной Европы. Но, чтобы привести трофейные машины в полную боеготовность, требуется много времени, запасных частей и ресурсов. В результате, западные союзники, наконец-то, осознали, что поставки Киеву современной бронетехники являются неизбежной необходимостью. На самом деле, о поставках танков и БМП Украина просит еще с начала войны. Речь шла и идет о немецких и американских танках «Леопард» и «Абрамс». Однако пойти на этот шаг в Берлине и Вашингтоне по-прежнему не решаются. За них это сделала Великобритания, подтвердившая недавно, что направят в Украину 14 единиц своих основных боевых танков Challenger 2. Эти машины массой почти 80 тонн, оснащены прочной броней и современными системами управления, а также приборами ночного видения и 120-миллиметровой пушкой.

Что такое Challenger для Украины? В 2003 году Challenger 2 впервые встретились на поле боя с советскими танками, когда США и Великобритания вторглись в Ирак, чтобы свергнуть режим Саддама Хусейна. В одном из боев при штурме Басры по «Челленджерам» из иракских базук было выпущено в общей сложности 70 гранат, ни одна из которых пробить броню британских танков так и не смогла. В другом эпизоде армия Саддама атаковала позиции британской армии, потеряла при этом 15 танков советского производства, но так и не смогла вывести из строя ни один «Челленджер». Западные военные эксперты считают, что четырнадцать «Челленджеров», уже поступивших на вооружение ВСУ, может вполне хватить для прорыва позиций россиян на одном из направлений линии фронта. Тем не менее, основные дискуссии, все-таки, идут вокруг поставок в Украину немецких «Леопардов», состоящих на вооружении многих европейских армий. А как же «Леопарды»? На прошлой неделе передать «Леопарды» Киеву выразили готовность Польша и Финляндия. В частности, Варшава уже «забронировала» для Украины целую роту «Леопардов», но не может их передать без политического решения Берлина. При этом польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что его страна рассчитывает передать ВСУ не менее 100 боевых танков. Отметим, что Германия долгое время была главным противником передачи западных танков Украине. Однако сейчас, по данным СМИ, партнерам почти удалось убедить канцлера Шольца снять «танковое эмбарго». Украина также рассчитывает на положительный исход переговоров и надеется получить полноценную бригаду из «Леопардов».

Но, как пишет немецкая пресса, канцлер Германии готов передать «Леопарды» только после того, как США дадут согласие на поставку Украине своих танков «Абрамс». На что пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер ответила на брифинге не без скрытой иронии: «Президент США считает, что каждая страна должна принимать свое собственное, суверенное решение относительно того, какую помощь и какие виды техники она готова предоставить Украине». Жан-Пьер отметила, что Штаты приветствуют решение Германии и Британии о предоставлении Украине военной техники и вооружения. По ее словам, «солидарность наций» в поддержке Украины очевидна, однако «это решение каждой страны». В то же время, пресс-секретарь Белого дома напомнила европейским союзникам, что США являются «крупнейшими поставщиками» помощи в сфере безопасности и гуманитарной помощи Украине. Судя по всему, США пока не готовы отправить танки Abrams в Украину. При этом Белый дом готовится сообщить Киеву об очередном масштабном пакете военной поддержки, который, как ожидается, будет включать 100 боевых машин пехоты Bradley и боевых бронированных машин Stryker, четыре ЗРК-комплекса HIMARS и другое вооружение. Долгожданный Рамштайн Ожидается, что завтра, 20 января, на заседании «Рамштайн» (очередная встреча министров обороны стран, поддерживающих Украину, - ред.) Германия, наконец, даст добро на поставку «Леопардов» в Украину. Одновременно президент Франции Эммануэль Макрон официально объявил, что Париж направит в Украину свои БТР Bastion и легкие колесные танки Separ AMX-10RC. И хотя французские машины не смогут заменить основные боевые танки, они обладают высокой мобильностью и оснащены современными тепловизионными камерами. Именно скорость и наличие современных приборов ночного видения, позволяющих атаковать в ночное время, могут, по мнению экспертов, превратить французские легкие танки в «кошмар» для российских оккупантов.

В то же время, Макрон изучает возможность отправки в Украину основных боевых танков французской армии Leclerc. Об этом сообщает издание Politico. При этом в политических кругах Франции дискуссии по этому поводу не утихают. «Вопрос сложный и еще не решен в Париже. Но мы думаем об этом», - сказал собеседник издания. Сообщается, что передачу танков будут обсуждать на совместном заседании с немецкими правительственными чиновниками. AMX-56 Leclerc - основной боевой танк французской армии, разработанный в 80-х годах прошлого века. Серийное производство этой модели началось в 1990 году на предприятии концерна Nexter. Всего было произведено около 900 боевых машин, почти половина из них поступила на вооружение армии ОАЭ.