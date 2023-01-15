Тенгиз Аблотия, автор haqqin.az 22:24

Новость, которая поначалу может ошарашить: за период с 1 января по 9 сентября 2022 года граждане России приобрели в Грузии, главным образом, в Тбилиси и Батуми, 13.000 квартир. И сразу же возникает вопрос: для страны с населением 3,7 миллиона человек тринадцать тысяч квартир, проданных иностранцам – это много или мало?

Первая волна миграции… И сразу же вторая Чтобы ответить на него, достаточно простого сравнения – в этот же период в Тбилиси и Батуми было продано в общей сложности 29.766 квартир. То есть, на долю россиян пришлось порядка сорока процентов всего рынка недвижимости. Понятно, что среди граждан России есть определенное количество грузин с российскими паспортами, но – и это, наверное, покажется странным, этнические русские-россияне едут в Грузию гораздо чаще и остаются в ней намного дольше, нежели российские грузины. У этого парадокса есть объяснение. К примеру, нынешняя российская эмиграция, преимущественно, состоит из «продвинутой», образованной городской молодежи. Тогда, как большинство грузин в России – без обид, господа соотечественники! – это, как правило, «купи-продай» и ресторанный бизнес, которые не могут позволить себе такую роскошь, как выезд из страны в знак протеста против политики её руководства. В общем, так или иначе, но большинство покупателей тех самых 13 тысяч квартир являются этнически русскими гражданами России. При этом, сама по себе цифра не отображает последствия второй, сентябрьской волны оттока, вызванного объявленной в России «частичной мобилизации». Тринадцать тысяч купленных квартир – это, преимущественно, так называемые, «февралята», прибывшие в Грузию в конце февраля-начале марта 2022 года, то есть, практически сразу после вторжения России в Украину. По массовости сентябрьская волна ничуть не уступала февральско-мартовской, но её не берет в расчет статистика. К примеру, у меня есть соседи из Питера, живущие в Грузии много лет. К ним после объявления в России мобилизации приехали друзья - две семьи, которые по прибытии в Тбилиси сразу купили по квартире. Однако в пресловутые тринадцать тысяч «сентябрята» не входят. А это значит, что в реальности россияне купили в Грузии значительно больше, чем тринадцать тысяч квартир.

112 тысяч русских на улицах Тбилиси Следует также учитывать, что миграция из России хоть и перестала быть полноводной рекой, но маленькими индивидуальными ручейками все еще продолжается. И если в марте прошлого года были ожидания, что россияне пересидят пару недель в Грузии, а потом массово поедут в другие страны, то сейчас очевидно, что подавляющее большинство никуда не собирается, а уехавших заменяют новоприбывшие. Например, неделю назад, у меня во дворе появился «джип» с российскими номерами – грязный, заляпанный, со следами снега на крыше, при том, что снег в те дни шел только в горах. Из машины вышла целая семья – по-видимому, супружеская пара и двое молодых парней. Это не волна, а просто индивидуально приехавшие, которых статистика не замечает – кто-то уезжает, кто-то приезжает, а в итоге, вопреки ожиданиям, число осевших в Грузии россиян не сокращается, хотя и не растет. Цифра 13.000 дает также пищу для размышлений относительно реального количества русских релокантов в Грузии. По официальным данным, их 112 тысяч и, если понаблюдать за толпой в Тбилиси или Батуми, так оно, скорее всего, и есть.

Но сам по себе факт о тринадцати тысячах квартир, проданных россиянам, вызывает серьезные сомнения относительно корректности цифры 112 тысячах граждан РФ, осевших в Грузии. Если учесть, что, в основном, приезжают либо семьи с детьми, либо, как минимум, молодые пары без детей, то получается, что большинство из них уже приобрели квартиры. Но это совершенно точно не так, поскольку большинство мигрантов снимают квартиры, причем платят за них совершенно нереальные суммы. Будь у них так много купленных квартир, вряд ли они бы стали платить по 500-600 долларов за какие-то хибары. В общем, информация о 13.000 проданных квартир породила много вопросов и неясностей. Что же касается общей ситуации с мигрантами, то сейчас все, на мой взгляд, разворачивается в оптимальном для российских беженцев направлении. Из чего вовсе не следует, что грузины их массово полюбили, они просто перестали их замечать. За истекшие десять месяцев русские релоканты постепенно превратились в составную часть местного ландшафта, причем так органично, что уже сложно представить себе время, когда их тут не было. Словом, к большому количеству русских на улицах Тбилиси и Батуми местная публика банально привыкла. Ну, есть они, и есть, что теперь об этом спорить?! Наглядное тому подтверждение – привычные дебаты в социальных сетях, в которых тема русских в Грузии исчезла так фундаментально, словно её никогда и не было. Как по мне, так это идеально для мигрантов, когда к ним привыкают и перестают замечать. Следует отметить, что в этой достаточно динамичной социальной адаптации немалая заслуга самих россиян, среди которых преобладают молодые, образованные жители крупных городов, умеющие вести себя в обществе и не излучающие агрессию.

Большинство российских мигрантов в Грузии держатся исключительно корректно, вежливо, не шумят, не дебоширят и уж точно не устраивают пьяных загулов с песнями и угрозами. Что закономерно, если учесть, что «Тагилы» и «Кузьмичи» из России не бегут, а наоборот, несказанно рады новому русскому исходу и избавлению от необходимости на каждом углу лицезреть «либерастов». Драматическое социальное полотно Ситуация с русскими в Грузии – это своеобразная мини-проекция драматического социального полотна, из которого становится ясно, что противники нынешнего политического курса Кремля, массово покидающие свою страну, составляют примерно пятнадцать процентов от всего населения России. И вот, что любопытно: похоже, кроме Грузии и стран постсоветского пространства, ни одно государство так толком и не определилась, что же делать с этими «пятнадцатью процентами», как к ним относиться? Одни страны брюзжат, демонстрируют недовольство, но, хоть и нехотя, но впускают, как это делает Латвия. Другие, напротив, заперли свои границы на амбарный замок и даже слышать не хотят о русских. Словом, единого мнения нет, в том числе, и в самой Украине, которая мечется в данном вопросе между двумя полюсами – с одной стороны, у украинцев с Россией война, и понятие «хороший русский» для них вообще не существует и им по-человечески радостно слышать стук европейских дверей, захлопывающихся перед носом граждан враждебной им страны. Но с другой, они же не могут не понимать: чем больше русских оседает в Тбилиси, Ереване, Баку, Анталье, Алматы, Бангкоке или на Бали, тем меньше их будет под Бахмутом и Соледаром. Кроме того, в любой стране массовый отъезд образованной молодежи считается катастрофой, ведь даже сто бесполезных, но патриотично настроенных «тагилов» и «кузьмичей» не заменяет даже одного, пусть аполитичного, но грамотного программиста.

31 декабря министр обороны Украины Алексей Резников обратился к россиянам с предупреждением о том, что их страна скоро объявит всеобщую мобилизацию и закроет границы. Обращение прозвучало, как «бегите, пока можете!» Совет, наверное, толковый и даже своевременный, вот только, куда бежать завтрашним призывникам, если президент Зеленский и его ближайшее окружение призывает правительства стран Европы закрыть двери для всех без исключения граждан России. Но тогда что делать тем, кто не хочет воевать в Украине? Куда им податься, чтобы избежать тюремного срока за невыполнение «гражданского долга»? США, Канада, Австралия закрыты, Европа закрыта, попасть в Грузию, Армению, Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, вроде, можно, но там уже квартир для съема, практически, не осталось! Куда еще бежать русским? Турция, Таиланд, Индонезия?.. Но там для долгосрочного проживания довольно сложные условия. Если, конечно, у вас нет 300.000 долларов для покупки инвестиционной недвижимости. А их, скорее всего, нет, поскольку все, у кого они были, давно уже из России уехали. В сентябре, похоже, этот вопрос решить удалось - основная часть релокантов распределилась по Южному Кавказу и Центральной Азии, после чего поток мигрантов иссяк.