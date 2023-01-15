В Москве рядом с Кремлем заметили зенитные комплексы

Российские телеграм-каналы в четверг опубликовали фото, на которых, предположительно, видно, что на крышах двух административных зданий устанавливают зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С1».

Утверждается, что на одном из опубликоваванных фото «Панцирь» появился на крыше Минобороны России. Другое фото сделано рядом со станцией метро «Таганская». На крышу, предположительно, люди в военной форме с помощью строительного крана подняли то, что похоже на «Панцирь».