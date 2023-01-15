В Москве рядом с Кремлем заметили зенитные комплексы
Российские телеграм-каналы в четверг опубликовали фото, на которых, предположительно, видно, что на крышах двух административных зданий устанавливают зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С1».
Утверждается, что на одном из опубликоваванных фото «Панцирь» появился на крыше Минобороны России. Другое фото сделано рядом со станцией метро «Таганская». На крышу, предположительно, люди в военной форме с помощью строительного крана подняли то, что похоже на «Панцирь».
Телеграм-канал «Военный осведомитель» назвал появление ЗРПК «Панцирь» на главном здании Минобороны в Москве мерой предосторожности.
Это не первые подобные сообщения. На прошлой неделе телеграм-каналы публиковали фото, якобы свидетельствующие, что средства ПВО появились в районе Лосиного острова и в районе Тимирязевской академии.
«Панцирь-С1» – это самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс наземного и морского базирования. Он предназначен для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов от всех средств воздушного нападения, а также наземных и надводных угроз. Без внешней поддержки способен перехватывать цели на расстоянии до 20 километров.