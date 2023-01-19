Байрамов проинформировал спецпредставителя генсека НАТО о ситуации на Лачинской дороге

Согласно информации МИД Азербайджана, Байрамов отметил, что постоянный политический диалог между Азербайджаном и НАТО способствует сотрудничеству в различных сферах.

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов принял в Баку спецпредставителя генсека НАТО по Кавказу и Центральной Азии Хавьера Коломину, стороны обсудили сотрудничество между Баку и альянсом, нормализацию армяно-азербайджанских отношений, а также ситуацию вокруг Лачинской дороги.

Глава МИД подробно проинформировал Коломину о ходе процесса нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, шагах, предпринятых Азербайджаном в направлении продвижения мирной повестки, о военно-политических провокациях Армении, подрывающих мирный процесс, о все еще существующей минной угрозе.

Также была предоставлена информация о ситуации на Лачинской дороге. Глава МИД отметил, что утверждения о якобы "блокаде" армянских жителей на территориях Азербайджана, "гуманитарном кризисе" безосновательны и не отражают действительности, нацелены на сокрытие фактов злоупотребления Арменией Лачинской дорогой, которая предназначена для использования только в гуманитарных целях.

Министр отметил, что несмотря на неконструктивные шаги армянской стороны Азербайджан готов провести в короткие сроки следующую встречу по переговорам и полон решимости продвигать мирную повестку дня.

Спецпредставитель генсека НАТО, в свою очередь, выразил удовлетворение уровнем сотрудничества между НАТО и Азербайджаном, в том числе в сферах энергетической безопасности, образования. Он также выразил беспокойство напряженностью в регионе, заявил, что для установления мира и безопасности на Южном Кавказе необходимо продолжение процесса нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.