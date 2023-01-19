Венгрия заблокировала денежную помощь Украине от Евросоюза

Венгрия заблокировала 7-й транш помощи Евросоюза (ЕС) Украине. Об этом сообщает RMF FM со ссылкой на высокопоставленного европейского дипломата.

По его словам, Европейский фонд мира (EPF) должен был выделить на эти цели около полумиллиарда евро.

В понедельник состоится встреча министров иностранных дел стран ЕС, на которой они могут оказать давление на Будапешт, отмечает RMF. У Евросоюза есть запасной план, как в случае, когда Венгрия заблокировала 18 млрд евро макрофинансовой помощи Украине в начале декабря. Тогда ЕС хотел принять правовой акт, который позволил бы направить помощь в обход Венгрии, в итоге страна уступила, и пакет помощи был принят.