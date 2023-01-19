В Баку ответили на скандальную резолюцию Европарламента

В Милли Меджлисе указали, что резолюция о гуманитарных последствиях якобы блокады горной части Карабах а, признанной на международном уровне территорией Азербайджана, вынесенная на обсуждение по инициативе депутатов, занимающих предвзятую позицию в отношении Азербайджана, во главе с французскими представителями, сигнализирует о неспособности авторов данного документа отойти от двойных стандартов.

В парламенте Азербайджана подчеркивают, что Армения нарушает пункты Трехстороннего заявления от 10 ноября 2022 года, осуществляет перевозку по Лачинской дороге боевиков и грузов военного назначения, мин. Кроме этого, армянская сторона осуществляет незаконную добычу природных ресурсов в Карабахе – в зоне временной дислокации российских миротворческих сил. В связи с этим более месяца продолжается мирная акция протеста представителей гражданского общества и экоактивистов на дороге Лачин – Ханкенди из-за недопуска представителей госструктур Азербайджана и специалистов на территорию для проведения мониторинга.

«Лачинский коридор открыт для перевозки гуманитарных грузов российскими миротворцами, представителями Комитета Красного Креста, а также для транспортировки проживающих в Карабахе армян, в том числе детей и больных. Что касается утверждения о якобы прекращении Азербайджаном поставок природного газа в Карабах, то они столь же нелепы, сколь и необоснованны. Всё это указывает на то, что некоторые группы в Европарламенте действуют под влиянием армянского лобби и проармянских сил», - подчеркивается в заявлении.

В парламенте указали, что «в Европарламенте есть и здоровые силы, которые знают о процессах, происходящих в регионе Южного Кавказа, поддерживают справедливое отношение к Азербайджану. К сожалению, часто их голос не слышен. Основные политические партии, представленные в Европейском парламенте, не поддержали указанную резолюцию и не приняли участия в голосовании». Данная резолюция не относится к полномочиям Европарламента и является очередным ударом по его репутации, тем более в последнее время имена членов Европарламента часто фигурируют в коррупционных скандалах.

«К сожалению, европейские депутаты не только не видят и даже не хотят видеть новую реальность, созданную Азербайджаном в регионе, но последовательно подрывают процесс мирных переговоров, который Азербайджан продвигает последние два года. Следует отметить, что подобные резолюции негативно влияют и на динамично развивающиеся взаимовыгодные отношения сотрудничества между Азербайджаном и ЕС в условиях геополитических процессов, происходящих в Европе и мире в последнее время. Стоит напомнить, что в свое время Европарламент выступал против проекта «Южный газовый коридор», реализуемого по инициативе и при участии Азербайджана, который сегодня играет важную роль в обеспечении энергобезопасности Европы. Призываем руководство Европарламента положить конец подобным разрушительным и предвзятым инициативам сил, погрязшим в коррупции, а вместо этого содействовать усилиям по установлению мира и стабильности в регионе, принимать документы, отражающие сложившиеся на Южном Кавказе новые реалии», - подчеркивается в заявлении.