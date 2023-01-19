Скандал в Сербии из-за ЧВК «Вагнер»

Сербские активисты подали жалобу в прокуратуру на ЧВК «Вагнер», обвинив ее в вербовке сербов на войну в Украине, и потребовали возбудить уголовное дело против ЧВК, а также в отношении главы сербской разведки Александра Вулина. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на белградского адвоката и главу правозащитной группы «Октябрь» Чедомира Стойковича.

В заявлении также есть посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко и глава Агентства государственной безопасности и информации Сербии (АСИ). Активисты полагают, что Вулин мог отдавать приказы о том, чтобы деятельности ЧВК «Вагнер» в Сербии не препятствовали. По словам Стойковича, Боцан-Харченко, пользующийся дипломатической неприкосновенностью, не может быть привлечен к ответственности в Сербии, но ему могут приказать покинуть страну.

16 января президент Сербии Александр Вучич раскритиковал российские сайты и группы в соцсетях за публикацию рекламы ЧВК «Вагнер» на сербском языке. Вучич потребовал, чтобы вербовка граждан Сербии для участия в войне прекратилась. Гражданам Сербии запрещено участвовать в вооруженных конфликтах за рубежом.

Сербская служба «Радио Свобода» сообщала, что в Сербии осудили более 30 человек, воевавших на стороне России против Украины.