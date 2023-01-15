Алиев премьеру Нидерландов: Лачинская дорога открыта, а Армения распространяет ложь

В ходе беседы было подчеркнуто возрастающее значение транспортного коридора Восток – Запад и его составной части – Срединного коридора, проведен обмен мнениями по региональным вопросам.

Премьер Нидерландов, особо отметив вклад Азербайджана в обеспечение энергобезопасности Евросоюза и его роль в поставке газа в европейские страны, выразил признательность за это.

Глава государства проинформировал о переговорном процессе по нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, мирному соглашению между двумя странами. Президент Азербайджана подчеркнул важность переговорного процесса, проводимого при поддержке председателя Совета Евросоюза Шарля Мишеля, выразил готовность Азербайджана к продолжению переговоров в рамках данного процесса.

Ильхам Алиев коснулся событий, происходящих на дороге Лачин – Ханкенди в Азербайджане, сказал, что Армения распространяет ложную информацию о том, что дорога якобы блокирована, пытаясь тем самым ввести в заблуждение международную общественность. Глава государства отметил, что незаконная эксплуатация природных ресурсов Азербайджана на территориях, где временно размещены российские миротворческие силы, вызвала справедливое недовольство азербайджанской общественности и организаций гражданского общества.

Было подчеркнуто, что в настоящее время на дороге обеспечивается беспрепятственное передвижение необходимых гуманитарных грузов посредством российских миротворцев, Международного комитета Красного Креста, а также гражданских лиц и грузов гражданского назначения, еще раз отмечена важность вывода криминальных элементов с этих территорий.