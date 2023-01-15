Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с 20 Января

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram публикацией в связи с 33-й годовщиной трагедии 20 Января.

В публикации, которая сопровождается хештегом #20yanvar1990, говорится: «С уважением чту светлую память невинных жертв трагедии 20 Января. Да упокоит Аллах души всех наших шехидов!»