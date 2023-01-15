Во Франции заблокировали средства телеканала Симоньян

Франция заморозила средства кремлевского канала RT France. Об этом сообщает Le Monde.

"Все средства на счете заморожены по требованию Главного управления казначейства", - написала шеф-редактор телеканала Ксения Федорова во внутренней записке, которая попала в распоряжение издания.

Она добавила, что это делает "невозможным" продолжение работы "в тех же условиях, что и раньше".

Несмотря на то, что в марте 2022 года RT и Sputnik были запрещены в ЕС для борьбы с российской дезинформацией на фоне вторжения России в Украину, RT France продолжал производить контент из своего бюро в западном районе Парижа, который транслировался в африканских франкоязычных странах.