Израильская компания построила для США дрон-камикадзе

Государственная компания Israel Aerospace Industries (IAI) получила контракт с Министерством обороны США на разработку и поставку нового беспилотника-камикадзе Point Blank, который представляет из себя гибридную ракету с оптическим наведением. Об этом сообщает United Press International.

По данным издания, дрон можно переносить в солдатском рюкзаке и запускать одной рукой. Point Blank может атаковать различные цели в режиме реального времени с «высокой точностью и высокой летальностью, без необходимости поддержки». Исполнительный вице-президент IAI Гай Бар заявил, что дрон даст наземным тактическим группам новые возможности для проведения точных наступательных операций.

Point Blank весит 6,8 кг, длина его около метра. Он может летать на высоте более 450 метров с максимальной скоростью 286 км/ч. По данным IAI, беспилотник может зависать над целью и выполнять функции наблюдения в режиме реального времени.