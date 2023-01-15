Битва за Донбасс. Зеленский снова собрал ставку

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 19 января, собирал заседание Cтавки верховного главнокомандующего. Об этом украинский лидер рассказал в своем вечернем обращении, текст которого приводит его пресс-служба.

"Несколько часов назад провел очередное заседание Cтавки. Были новые участники заседания, в частности и.о. министра внутренних дел, руководитель Нацполиции Украины Игорь Клименко...", – сказал он.

Зеленский сообщил, что "...на Cтавке докладывали главнокомандующий [ВСУ Валерий Залужный] и командующий наиболее горячего оперативного направления на фронте – "Хортица" [Александр Сырский]. Делаем соответствующие шаги, чтобы усилить наши подразделения в битве за Донбасс".