Депутаты против Пригожина и Кадырова

Российский генерал-полковник Виктор Заварзин, член комитета по обороне Госдумы, прокомментировал российским СМИ разгоревшийся «спор о бородах» у военных. Ранее генерал-лейтенант депутат Виктор Соболев заявил, что бритье для солдат является «элементарным требованием воинской дисциплины». С этой точкой зрения не согласились основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин и глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Цель не в том, чтобы брить или не брить бороду, а в том, чтобы соблюдать гигиену по возможности, во время передышек [в боевых действиях]. Для этого командиры должны создавать все условия. Можно и бороду носить, но все должно быть аккуратно», - сказал Заварзин.

Депутат добавил, что «русская армия всегда была ценна опрятным видом, осанкой военнослужащего и тому подобным. Это воздействует и на внутреннее состояние человека, русского воина»

Ранее генерал-лейтенант Виктор Соболев заявил, что солдат «должен быть образцом». «Я не думаю, что при любой самой интенсивной боевой деятельности нет 15–20 минут, чтобы привести в порядок свой внешний вид», - сказал он. На его слова отреагировал Евгений Пригожин, назвавший подобные требования «архаикой» и указавший, что в зоне боевых действий у военнослужащих часто нет возможности даже помыться. Кроме того, для некоторых военнослужащих ношение бороды – часть религиозного этикета. С ним согласился глава Чечни Рамзан Кадыров, назвавший слова Соболева «явной провокацией». После Соболев уточнил свою позицию и заявил, что не выступает против бород как таковых, а лишь считает, что военные должны опрятно выглядеть.