В Госдепе ответили на угрозы Медведева

Заместитель главы пресс-службы Госдепа США Ведант Пател прокомментировал слова замглавы Совбеза России Дмитрия Медведева, который заявил, что проигрыш ядерной державы в обычной войне может спровоцировать войну ядерную, передает CBS News.

Слова Медведева соответствуют предыдущим заявлениям Москвы о ядерном оружии, отметил Пател. По его словам, «провокационная риторика» в этом вопросе «не только опасна, но и безрассудна». «Ядерная война не может быть выиграна и никогда не должна вестись», - подчеркнул он.

Ранее в четверг Медведев в своем телеграм-канале написал, что на военной базе НАТО «Рамштайн» 20 января «великие военачальники будут обсуждать новую тактику и стратегию, а также поставки на Украину нового тяжелого вооружения и ударных систем». «И ни одному из убогих не приходит в голову сделать следующий из этого элементарный вывод: проигрыш ядерной державы в обычной войне может спровоцировать начало войны ядерной. Ядерные державы не проигрывали крупных конфликтов, от которых зависит их судьба», - заявил Медведев.