Эйнулла Фатуллаев, Мосул – Шангал 01:31

- В Мосуле у вас всего 15 минут на съемки, - торопливо проговорил представитель частного охранного предприятия. Ехать в Мосул без охраны – это даже не авантюра чистой воды, а необыкновенное путешествие в безумие и обратно. Немалочисленные вооруженные группировки разбитого в 2016 году Исламского Государства осели в пресловутом «кордоне смерти» между Курдистаном и Ираком. Но это всего лишь одна сторона ошеломляющей иракской действительности. Обученные американскими инструкторами профессиональные курдские бойцы опасаются встреч с хаотично расставленными в этом же коридоре постах шиитской группировки «Хашд аш-Шааби». И это обратная сторона поражающей иракской действительности.

- Проблема вовсе не в «Хашд аш-Шааби». Хотя она состоит не из одной группировки, а коалиции разрозненных военизированных идеологических течений, - говорит боец. – Сложно предположить на кого мы наткнемся по пути. А в пути нас ожидали настораживающие вести. В «коридоре смерти» вспыхнули новые бои между иракской регулярной армией и боевыми отрядами ИГ. Бои шли в деревнях – окрестностях Мосула. Новые мобилизационные силы повергнутого ИГ не способны к проведению широкомасштабных войсковых операций. Но совершают опасные вылазки в города и преимущественно шиитские села. В то время, как мы передвигались по «коридору смерти», в четырех направлениях продолжались ожесточенные бои с игиловцами. Всюду стрельба и взрывы… Иракской армии пришлось поднять военную авиацию. А спустя час произошла попытка теракта в Киркуке. Правительство – меж двух огней. Проведение зачисток в суннитских населенных пунктах, особенно со стороны шиитских группировок, которые и контролируют большую часть Ирака, вызывает новую агрессию среди населения, что подталкивает потенциальных рекрутов ИГ - нищую и безработную молодежь искать возмездия в горах. С другой стороны – пассивность сил безопасности раскрывает возможности и создают условия для регенерации сопротивления. Мы проезжаем мимо города Шехан - города курдов-христиан. Здесь и расположен лагерь для беженцев и жертв насилия из Шангала. Здесь нашли пристанище изгнанные из города курды-езиды и тысячи женщин, обращенных в сексуальное рабство.

За считанные минуты получаем в местном отделении МВД разрешение на въезд в палаточный лагерь… Напасть! Администрация лагеря отказывается подчиниться приказу МВД. Нас не впускают на территорию лагеря. «Накануне в лагере совершили попытку теракта. Мы не допускаем и местных журналистов» - говорит чеканным голосом представитель администрации. А удастся ли в этой обстановке проехать в Мосул? Мой вопрос повисает в воздухе… Все молчат, устремив взгляд в «коридор смерти». Но мы продолжаем путь на наших бронированных автомобилях. И девять курдских профессиональных бойцов, вооруженных американскими автоматами, обеспечивают нашу безопасность. - Мы по дороге можем наткнуться на живые бои. – говорит один из охранников. – Но главное не наткнуться на посты Хашд аш-Шааби. Они могут открыть огонь по нашим автомобилям без предупреждения. И нам придется отстреливаться. Лучше избежать ближнего боя…

Окольными путями доезжаем до Мосула – ослепительного камня на коронах величайших завоевателей: ассирийских, вавилонских, парфянских, мидийских царей, арабских халифов… Мосул! Невоспетая мечта Сулеймана-Великолепного… Что же с тобой сотворили варвары? Город стоит в руинах. А президент с премьер-министром все еще призывают к восстановлению города… Хочется подъехать к соборной мечети ан-Нури, разрушенной во время боев с ИГ. Да, в этой мечети и было провозглашено зловещее Исламское Государство. Хорошая новость – восстанавливается знаменитая церковь Ат-Тахера (Девы Марии), построенная в седьмом веке. Для кого же? В Мосул вернулся всего один христианин, бежавший годами ранее, как и многие в Эрбиль. В Мосуле сравняли с лицом земли 80 соборов! Но все же над разрушенной первозданной церковью успели поднять новый деревянный крест… Курдские бойцы торопят меня. В западной части города слышны выстрелы. Пора уезжать… В Мосуле зима обычно прохладная и дождливая. Но сегодня какая-то удушающая жара. Потертый экран смартфона показывает 18 градусов тепла! - Едем ли в Шангал? – теперь я тороплю охранников.

- Конечно, мы можем поехать в Шангал. Но город находится под полным контролем PKK (Рабочая Партия Курдистана – Э.Ф.). По нашей информации, турки наносят беспилотниками удары по их позициям. Если вы собираетесь предъявить бойцам РКК азербайджанский паспорт, то это - не самая лучшая затея. Курдские бойцы наотрез отказываются въезжать в Шангал. И нахождение в городе террористов РКК – давным-давно «секрет Полишинеля». Курдское правительство после эвакуации курдов в Шехан, вывело силы Пешмерга из Шангала. Но свято место пусто не бывает. РКК создала мощный укрепрайон в городе, и столкновение с турецкой армией, которая все еще ограничивается воздушными ударами, безусловно, вопрос времени… А тем временем заявление лидера шиитского лагеря, премьер-министра Ирака Мухаммеда Шиа ас-Судани повергло в шок радикальное крыло движения. После долгожданного в ноябре визита премьера в Иран, который должен был вывести отношения с Тегераном на новый уровень союзнического взаимодействия (обесточенный Ирак испытывают жизненную зависимость от поставок электроэнергии из Ирана), накануне ас-Судани выступил с неожиданным заявлением.

Премьер-министр выступил с инициативой бессрочного присутствия американских войск и вооруженных сил западной коалиции на территории своей страны. Вчерашнее заявление дезавуировало прежние победные реляции в войне с Исламским государством. «На ликвидацию ИГИЛ нужно еще немного времени», - с отчаянием признал лидер шиитов. Это откровение в Багдаде, как и в других частях страны восприняли, как признание абсолютной несостоятельности, беспомощности правительства и его неспособности в борьбе с поднимающим голову реваншистским радикальным суннизмом. Вот мы и подъезжаем к Шангалу, издали видны посты Хашд аш-Шааби. Совершенно загадочным образом близко друг к другу расположились шиитские ополчения и террористическая РКК. В то время, как в Иране происходит восстание курдских провинций. Что же дальше? Как повернутся события? Не знает никто! Ни в «кордоне смерти», ни за его пределами… Приехать в Шангал и не увидеть Лалеш, дохристианскую обитель Солнца – один из древних храмов синкретической религии, насчитывающей тысячелетия?!