Сингх попросили прокомментировать слова представителей властей Украины о готовности использовать для этих целей американское оружие. Представитель Пентагона в ответ на это подчеркнула, что США считают Крым частью Украины. «Мы поддерживаем украинцев в возвращении своей территории любыми средствами и любым оружием, которое они используют», — цитирует Сингх РБК.

По словам Сингх, если украинские военные решат проводить какие-либо операции на территории Крыма, они «в полном праве сделать это».

Накануне The New York Times сообщила, что администрация президента США Джо Байдена склоняется к тому, что украинские военные должны получить возможность наносить удары по территории Крыма, если это укрепит позиции Украины на любых будущих переговорах.