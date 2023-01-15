«Сейчас не время торговаться»: Зеленский раскритиковал Германию

В эфире немецкого телеканала ARD он заявил, что не считает приемлемым стремление Берлина ориентироваться в поставках вооружений на другие страны, а не на собственные возможности.

Президент Украины Владимир Зеленский перед конференцией по военной помощи его стране в Рамштайне вновь призвал поставить основные боевые танки Leopard и в этой связи раскритиковал правительство ФРГ.

"Сейчас не время торговаться, а время выживать. Мы должны выжить", - цитирует телеканал его слова.

По словам Зеленского, Запад хочет еще полгода вести дискуссии, в то время как в Украине каждый день умирают люди. Он заверил, что Украина защищается и не планирует нападать на Россию. "Эти танки Leopard не будут ездить по Российской Федерации. Мы обороняемся", - добавил он.

Ранее в четверг, 19 января, Бундестаг ФРГ не смог провести голосование по вопросу о поставке Киеву 6 танков Leopard, предложенному оппозиционным блоком ХДС/ХСС. Представители правящей коалиции настояли на том, чтобы этот вопрос был передан на рассмотрение профильным комитетам парламента. Новый министр обороны ФРГ Борис Писториус сдержанно высказался по вопросу о возможных поставках танков Leopard.