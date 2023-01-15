Издание утверждает, что президента Украины беспокоит вопрос насчет того, как долго Украина может рассчитывать на помощь США и стран Запада. Бернс, со слов собеседников издания, признал, что «в какой-то момент помощь будет получить труднее». В итоге у Владимира Зеленского и его помощников осталось впечатление, что поддержка Киева со стороны США остается сильной, а принятого Конгрессом в декабре финансирования Украины на $45 млрд хватит как минимум до июля или августа, однако Киев не очень уверен в перспективах принятия Конгрессом еще одного пакета помощи на $1 млрд, заявляют источники издания.

«Бернс отправился в Киев, где встретился с коллегами из украинской разведки, а также с президентом Зеленским, и подтвердил нашу неизменную поддержку Украины в ее защите от российской агрессии», - заявил WP неназванный официальный представитель США, не приведя подробностей беседы.