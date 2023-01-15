Назарбаев перенес операцию на сердце ОБНОВЛЕНО
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев перенес операцию на сердце. Об этом сообщил его пресс-секретарь Айдос Укибай 20 января в соцсетях.
«Операция прошла успешно. Угрозы жизни первого президента нет. Сейчас он находится под наблюдением. Операция проходила в Национальном научном кардиохирургическом центре под руководством известного кардиохирурга Ю.Пя», - написал пресс-секретарь.
*** 09:59
Казахстанский медиа-менеджер Александр Аксютиц сообщил о госпитализации экс-президента Нурсултана Назарбаева и возможной его операции.
«Мои источники сообщили, что Нурсултан Назарбаев госпитализирован в одну из больниц Астаны. Ему проводят комплексное обследование сердца. Медперсонал говорит, что возможно будет хирургическое вмешательство», - написал Аксютиц на своей странице в социальных сетях.
Отметим, что Назарбаеву сейчас 82 года.