Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев перенес операцию на сердце. Об этом сообщил его пресс-секретарь Айдос Укибай 20 января в соцсетях.

«Операция прошла успешно. Угрозы жизни первого президента нет. Сейчас он находится под наблюдением. Операция проходила в Национальном научном кардиохирургическом центре под руководством известного кардиохирурга Ю.Пя», - написал пресс-секретарь.