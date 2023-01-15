Посол: США развязали гибридную войну на территории России

Соединенные Штаты развязали «тотальную гибридную войну» на территории России «и наживаются на партнерах по НАТО, заставляя их финансировать свой военно-промышленный комплекс». Такое заявление сделал посол РФ в США Анатолий Антонов.

«Американцы и их союзники развязали тотальную гибридную войну против России на нашей же территории», - заявил Антонов журналистам. По его словам, «члены Североатлантического альянса вынуждены финансировать ренессанс американского ВПК».

Глава дипмиссии также заявил, что российские власти «никогда не угрожали применить ядерное оружие». Подобные сообщения он назвал «пустопорожними и безответственными».