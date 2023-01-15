МИД Азербайджана ответил на обвинения председателя Совета Европы

Пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде в своем твиттере ответил председателю Совета Европы, министру иностранных дел Исландии Тордис Колбрун.

Пресс-секретарь МИД Азербайджана сказал, что мирная акция протеста, проводимая на дороге Лачин - Ханкенди с требованием предотвратить незаконную эксплуатацию природных ресурсов на азербайджанских землях и злоупотребление дорогой, является законным.

«Как это ни парадоксально, представитель Исландии в Комитете министров Совета Европы отвергает права человека сотен тысяч вынужденно переселенных азербайджанцев, военные преступления и грубое нарушение международного гуманитарного права Арменией», - говорится в публикации.

Акция протеста, проводимая представителями НПО Азербайджана в зоне временного размещения российских миротворцев в Карабахе, продолжается уже 40-й день.