Посол Великобритании о трагедии 20 Января фото

Посол Великобритании в Азербайджане Фергус Олд поделился публикацией в связи с 20 Января - Днем всенародной скорби.

"Сегодня чту память героев, погибших во время событий 20 Января. Они отдали свои жизни за независимость и свободу Азербайджана", - написал дипломат в Twitter.