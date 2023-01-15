Посол Великобритании о трагедии 20 Января фото
Посол Великобритании в Азербайджане Фергус Олд поделился публикацией в связи с 20 Января - Днем всенародной скорби.
"Сегодня чту память героев, погибших во время событий 20 Января. Они отдали свои жизни за независимость и свободу Азербайджана", - написал дипломат в Twitter.
Bu gün 20 yanvar hadisələrində şəhid olan qəhrəmanların xatirəsini ehtiramla yad edirəm. Onlar Azərbaycanın müstəqilliyi və azadlığı uğrunda canlarından keçiblər. pic.twitter.com/bkp22EqyoY— FergusAuldFCDO (@FergusAuldFCDO) January 20, 2023
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