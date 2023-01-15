Байрамов: Мы готовы к встрече с Мирзояном

"Вопросы к Еревану. Армения должна понимать, что продвижение мирного процесса для нее не менее важно, чем для Азербайджана. И если Ереван этого не понимает, то это является наглядной демонстрацией весьма очень ошибочной политики", - сказал глава МИД.

По его словам, Азербайджан инициировал мирную повестку и нацелен на продолжение переговоров.

Армения уклоняется от мирных переговоров, заявил журналистам министр иностранных дел Джейхун Байрамов.

Байрамов отметил, что Армения отказалась от участия в переговорах в Москве, что "также завело переговорный процесс в тупик": "Это очередной пример безответственной политики Еревана, его непоследовательных шагов".

По словам главы внешнеполитического ведомства, Азербайджан по-прежнему привержен переговорам.

"Мы готовы к очередной встрече по мирному договору", - сказал министр.