Пророссийская партия Турции требует выхода из НАТО
Пророссийская партия Турции VATAN запустила агитационную кампанию, призывающую власти к выходу из НАТО.
По словам лидера партии Догу Перинчека, альянс представляет угрозу для страны. «НАТО и США враждебно относятся к Турции. Выйдем из НАТО».
В рамках кампании будут организованы сборы подписей под соответствующими петициями, а также митинги и протесты против размещения военных баз альянса на территории Турции.
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