Байрамов: Разграблением Азербайджана занималась не только Армения...

Армения пытается создать мнение о якобы "блокаде" Лачинской дороги, в связи с этим некоторые страны выступают с заявлениями об ее "открытии", заявил журналистам министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

По его словам, участниками экологической акции с первого дня было заявлено, что протесты на Лачинской дороге не преследуют цели создать какую-либо гуманитарную катастрофу для простых жителей, и это доказывается.

"Позиция Азербайджана по данному вопросу четкая и последовательная: это мирная акция протеста", - сказал глава МИД.