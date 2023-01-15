Байрамов: Разграблением Азербайджана занималась не только Армения...
Армения пытается создать мнение о якобы "блокаде" Лачинской дороги, в связи с этим некоторые страны выступают с заявлениями об ее "открытии", заявил журналистам министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.
По его словам, участниками экологической акции с первого дня было заявлено, что протесты на Лачинской дороге не преследуют цели создать какую-либо гуманитарную катастрофу для простых жителей, и это доказывается.
"Позиция Азербайджана по данному вопросу четкая и последовательная: это мирная акция протеста", - сказал глава МИД.
Он также отметил, что на освобожденных территориях Азербайджана находится много месторождений.
"Это золоторудные и другие месторождения. Карабах богат природными ресурсами и их разграбление, в том числе месторождений, происходило в основном в период оккупации", - сказал Байрамов.
Министр пояснил, что из 151 месторождения 52 эксплуатировались исключительно в 1993-2020 годах.
"Это было не только незаконно, но и наносило ущерб экологии", - подчеркнул он.
Байрамов также отметил, что разграблением ресурсов Азербайджана занималась не только Армения.
"МИД Азербайджана располагает всей необходимой информацией по данному вопросу, в настоящее время ведутся соответствующие переговоры. Азербайджан полностью контролирует этот вопрос. Оценка будет дана в плоскости международного права", - сказал глава МИД.