В Турции ответили Болтону
Cпикер президента Турции Ибрагим Калын жестко прокомментировал заявления бывшего советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона, предложившего исключить Турцию из НАТО, если на предстоящих 14 мая нынешнего года президентских выборах победит Реджеп Тайип Эрдоган.
«Попытка взять под опеку демократическую волю турецкого народа является тщетной. Прошли те дни, когда вы играли в колониального губернатора», - написал Калын в своем твиттере.
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