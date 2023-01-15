Глава Минздрава призвал население к вакцинации от гриппа

"Мы пережили длительную пандемию (COVID-19), традиционный обмен вирусами и бактериями нарушился, что, в свою очередь, периодически приводит к сезонным вспышкам гриппа", - сказал министр.

Мусаев отметил, что в целях профилактики гриппа в Азербайджан завезены соответствующие вакцины, которые распределены по всем учреждениям первичной медико-санитарной помощи, центрам семейного здоровья при Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB), городским и районным поликлиникам.

Он призвал пожилое население к вакцинации.

При этом министр подчеркнул, что вакцины против коронавируса неэффективны против сезонного гриппа.