Байрамов о 27 иранцах в Ханкенди
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов рассказал азербайджанским журналистам о посещении 27 гражданами Ирана азербайджанского города Ханкенди.
По его словам, никто не предоставил азербайджанской стороне никаких объяснений по этому поводу.
«Никто не объяснил нам, кто эти 27 человек, что они делают на нашей территории», - сказал Байрамов.
Отметим, в декабре прошлого года в посольство Исламской Республики Иран в Азербайджане была направлена нота с требованием разъяснений после появления информации о незаконном посещении гражданами Ирана азербайджанских территорий.