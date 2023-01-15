Байрамов о 27 иранцах в Ханкенди

По его словам, никто не предоставил азербайджанской стороне никаких объяснений по этому поводу.

«Никто не объяснил нам, кто эти 27 человек, что они делают на нашей территории», - сказал Байрамов.

Отметим, в декабре прошлого года в посольство Исламской Республики Иран в Азербайджане была направлена нота с требованием разъяснений после появления информации о незаконном посещении гражданами Ирана азербайджанских территорий.