Каневский: Тоталитарный режим не смог сломить азербайджанский народ

20 января 1990 года, известный как «Черный январь», является одним из самых трагических дней в истории Азербайджана, написал на своей странице Facebook посол Украины в Азербайджане Владислав Каневский.

«Ровно в ночь с 19 на 20 января 1990 года тоталитарная советская машина распорядилась о вводе войск советской армии в Баку и учинила кровавую бойню над мирным населением Азербайджана, выступавших за независимость и суверенитет своего государства.

147 мирных жителей были убиты, 744 невинных жителей города получили ранения и более 400 незаконно арестованы в эту ужасную ночь.

Вскоре события «Черного января» дали толчок к усилению движений за независимость и в других порабощенных республиках Советского Союза, в том числе и в Украине, подарив народам этих стран долгожданную свободу. Однако тоталитарный режим не смог сломить волю и дух азербайджанского народа и подавить жажду независимости. Соболезнуем вашей утрате, мы не забыли», - написал дипломат.